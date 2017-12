Atlético de Madrid critica Vasco A diretoria do Atlético de Madrid solicitou à Federação Espanhola de Futebol que exija da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o repasse do meia Juninho Paulista. O clube espanhol reclama a falta de pagamento do Vasco das mensalidades de empréstimo do passe do atleta. No comunicado enviado à Federação, os dirigentes do Atlético informam que também vão denunciar a falta de pagamento do clube brasileiro à Fifa. Segundo o vice-presidente jurídico do Vasco, Paulo Reis, o jogador será devolvido ao Atlético, após o vencimento do empréstimo, dia 31 de dezembro. "Juninho não interessa mais ao Vasco. Sua documentação já foi enviada de volta à Espanha." Juninho Paulista está processando o Vasco pela falta de pagamento de três meses de salários. A diretoria do Atlético de Madrid afirmou que, caso não recebe nenhuma boa proposta, o jogador será reintegrado ao elenco do time espanhol. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo têm interesse no meia.