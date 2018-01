Atlético de Madrid derrota La Coruña O Atlético de Madrid obteve uma importante vitória, neste domingo, ao derrotar o Deportivo La Coruña, em Madri, por 3 a 1, em jogo válido pela 17ª rodada. Jose Mari, Fernando Torres e Fernando Correa fizeram os gols do Atlético, enquanto o holandês Roy Makaay fez para o La Coruña. Com este resultado, o La Coruña fica mais longe dos líderes e segue com 29 pontos, em terceiro lugar, ao lado do Valencia. O Atlético de Madrid é o oitavo, com 24 pontos. Outros resultados deste domingo: Osasuña 1 x 1 Valladolid 1, Betis 2 x 2 Alaves, Espanyol 3 x 0 Racing, Athletic de Bilbao 0 x 1 Villarreal, Recreativo de Huelva 0 x 0 Sevilla e Rayo Vallecano 1 x 2 Mallorca. Malaga e Barcelona completam a rodada ainda neste domingo.