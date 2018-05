Atlético de Madrid desafia os gigantes na Liga dos Campeões

SÃO PAULO - A presença de Bayern de Munique, Real Madrid e Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa não surpreende ninguém, pois são três clubes acostumados a aparecer nas etapas mais valiosas da competição. O que espanta mesmo é o fato de o Atlético de Madrid ter se intrometido nesse clubinho tão fechado. A equipe dirigida por Diego Simeone conseguiu a façanha de deixar o Barcelona fora das semifinais, o que não acontecia desde a temporada 2006/2007, e se tornar forte candidata ao título mesmo sem ter tanto dinheiro para investir em contratações quanto os outros três semifinalistas. É praticamente um milagre do argentino e seus pupilos.

O Atlético de Simeone não tem nenhum craque multimilionário, e talvez seja esse um de seus segredos. Os jogadores acreditam sem pestanejar no plano de jogo do treinador e o executam com enorme dedicação. A saber, o tal plano de jogo consiste em uma marcação que começa no campo de defesa do adversário e envolve todos os jogadores atleticanos. Ninguém tem o direito de se abster de marcar, nem mesmo Diego Costa, o goleador da equipe. Isso resulta em uma defesa muito difícil de penetrar. No ataque, a jogada mais importante do Atlético é o lançamento às costas da defesa adversária para Diego Costa explorar sua força física e sua velocidade. Essa receita tem funcionado à perfeição.

Apesar de o conjunto do time de Madri ser impecável, engana-se quem pensa que não existe ali brilho individual. Existe, e muito, a começar pelo já citado Diego Costa. Há também Courtois, um dos melhores goleiros do mundo, Koke, um meia versátil e muito técnico, e David Villa, goleador veterano, mas ainda eficiente. E o carisma de Simeone, ídolo da torcida desde os anos 90, quando jogou pelo clube, não pode ser desprezado.

Essas respeitáveis armas do Atlético serão muito úteis na luta contra três clubes poderosos, com dinheiro e talento de sobra. A começar pelo Bayern de Munique, atual campeão europeu e do mundo. Parecia difícil melhorar o time que ganhou tudo no ano passado, mas Pep Guardiola conseguiu isso. Em sua primeira temporada no clube, o espanhol acrescentou à agressividade do Bayern o toque de bola do Barcelona que ele dirigiu, um dos melhores times da história do futebol. Agora a equipe da Bavária domina duas facetas do jogo: o paciente controle da posse da bola e a vertiginosa velocidade no ataque. A constelação do Bayern, que já tinha Lahm, Müller, Robben, Schweinsteiger e Ribéry, agora tem também Götze e Thiago Alcântara, para azar de seus adversários.

O Real Madrid, recordista de títulos da competição (tem nove), não levanta a taça desde 2002 e está impaciente para fazê-lo. Florentino Pérez, presidente do clube, usou a sua receita de sempre para chegar lá: gastar o máximo possível de dinheiro para contratar craques. Foi por isso que o Real pagou 100 milhões de euros para adquirir o galês Gareth Bale, que se juntou a um time que já tinha o superastro Cristiano Ronaldo e feras como Benzema, Di Maria, Xabi Alonso, Modric... A lista é longa. O técnico Carlo Ancelotti, campeão da Liga duas vezes pelo Milan (em 2003 e 2007), faz um trabalho "feijão com arroz": ele aposta tudo na solidez de sua defesa ¬- o que às vezes não dá certo, como na derrota para o Borussia Dortmund - e na velocidade do trio formado por Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale.

Aparentemente, o Chelsea é o candidato mais fraco (ou menos forte) dos quatro, mas é bom não duvidar de José Mourinho. Amado pelos torcedores do clube inglês e detestado por todos os outros, o português deseja ser o primeiro técnico a vencer a competição por três clubes (ele já venceu com Porto e Internazionale) e conta com um time forte na defesa e no meio de campo, setor em que brilha mais intensamente o veloz, inventivo e habilidoso belga Hazard. O maior problema do time de Mourinho é a falta de um goleador confiável. Samuel Eto'o, Fernando Torres e Demba Ba se revezam no time e, embora de vez em quando algum deles marque um gol importante, já ficou bem claro que o Chelsea depende muito de seus meias e até de seus zagueiros para balançar as redes adversárias, como o próprio Mourinho já reconheceu.

BRASILEIROS

As semifinais da Liga dos Campeões terão 12 brasileiros, número recorde para essa etapa da competição. Para satisfação de Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira, a dupla que comanda a seleção, os quatro times têm pelo menos um jogador do Brasil como titular. No Atlético, Miranda e Filipe Luís são peças importantíssimas da defesa e Diego Costa, como já foi dito, é o pilar do ataque. E também está lá o meia Diego, que tem saído do banco de reservas para dar mais criatividade ao time.

O Bayern conta com Dante, titular absoluto na zaga, e o lateral-direito Rafinha, que ganhou espaço no time porque Guardiola tem escalado frequentemente Lahm como volante. No Real, Marcelo é dono da lateral esquerda e o volante Casemiro começa a ser usado com mais frequência por Ancelotti. E é comum José Mourinho escalar seus quatro brasileiros como titulares. Ramires, Oscar e William dão velocidade e inventividade (especialmente no caso de Oscar) ao meio de campo azul e David Luiz conquistou de vez a confiança do português - mas jogando como volante, não como zagueiro.