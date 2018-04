Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentarão na semifinal da Liga Europa

Um sorteio realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, determinou que Atlético de Madrid e Arsenal farão o grande confronto das semifinais da Liga Europa. Principais favoritos ao título depois de passarem pelas quartas de final na última quinta, os dois times se enfrentarão no jogo de ida do mata-mata no próximo dia 26, em Londres, e depois se reencontrarão no duelo de volta em 3 de maio, na capital espanhola.

O sorteio desta sexta também definiu que a outra semifinal da segunda competição interclubes mais importante do futebol europeu será entre Olympique de Marselha e Salzburg nestes mesmos dias 26 de abril e 3 de maio. A partida de ida será na França e o jogo de volta na Áustria.

O Arsenal avançou na Liga Europa ao eliminar o CSKA Moscou com um empate por 2 a 2, na última quinta-feira, na capital russa, depois de ter goleado por 4 a 1 na partida de ida das quartas de final, na semana passada. Já o Atlético de Madrid passou pelo Sporting, de Portugal, mesmo após ser derrotado por 1 a 0, fora de casa, pois no primeiro duelo deste mata-mata superou o adversário por 2 a 0, na Espanha.

O Atlético tentará, por sua vez, alcançar a sua terceira decisão de uma competição continental em quatro anos, depois de ter avançado à final da Liga dos Campeões nas temporadas 2003/2014 e 2015/2016, sendo que nas duas ocasiões acabou sendo batido pelo Real Madrid na luta pelo título.

Já o Arsenal almeja o seu primeiro troféu de um torneio europeu desde 1994 e vê o possível título da Liga Europa como a sua maior chance de se classificar à edição 2018/2019 da Liga dos Campeões, pois ocupa apenas a sexta posição do Campeonato Inglês, 13 pontos atrás do Tottenham, quarto colocado e hoje o time que fecha a zona de classificação para a competição continental.

Grande surpresa destas semifinais, o Salzburg eliminou a Lazio nas quartas de final ao marcar três gols em cinco minutos na última quinta-feira, na Áustria, e derrotar a rival por 4 a 1. No jogo de ida, em Roma, a equipe italiana venceu por 4 a 2.

O Olympique também goleou para ir às semifinais. Atropelou o RB Leipzig por 5 a 2, na França, e reverteu com folga o placar adverso de 1 a 0 obtido pela equipe alemã na partida de ida das quartas de final.

Depois das semifinais, cujos vencedores serão conhecidos em 3 de maio, a decisão da Liga Europa ocorrerá no dia 16 do mesmo mês, em Lyon, na França.