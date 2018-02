Atlético de Madrid e Osasuna empatam pela Copa do Rei Atlético de Madrid e Osasuna empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, no primeiro jogo de ida das oitavas-de-final da Copa do Rei. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Vicente Calderón, em Madri, o time de Pamplona saiu na frente com o camaronês Webo, aos 36 minutos do primeiro tempo. Com um a menos - Ibañez foi expulso logo no começo da segunda etapa -, o Atlético chegou ao empate aos 28, com o centroavante Fernando Torres. Com o resultado, o Osasuna pode até empatar por 0 a 0 no jogo de volta, na próxima quarta-feira, que se classifica às quartas-de-final. Outros sete jogos serão disputados nesta quarta pela Copa do Rei. Destaque para os confrontos entre Alavés e Barcelona, e Betis e Real Madrid. Os outros são: Rayo Vallecano x Sevilla, Málaga x Zaragoza, Mallorca x Deportivo La Coruña, Valladolid x Villarreal e Getafe x Valência.