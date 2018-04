Atlético de Madrid e RB Leipzig abrem vantagem nas quartas da Liga Europa

O Atlético de Madrid e o RB Leipzig abriram vantagem em seus confrontos nas quartas de final da Liga Europa, nesta quinta-feira. Os espanhóis saíram na frente do Sporting, em Madri, com direito a um gol relâmpago. Venceram por 2 a 0. Já o time alemão superou o Olympique de Marselha por um apertado 1 a 0.

Em Madri, o Atlético precisou de apenas 23 segundos para abrir o placar contra os portugueses. Diego Costa deu o passe e Koke bateu de canhota para as redes. O segundo gol também foi marcado no primeiro tempo.

Aos 39, a zaga do Sporting errou na saída de bola e Griezmann aproveitou o vacilo. Após a roubada de bola, ele disparou pelo meio, entrou na área e bateu na saída do goleiro Rui Patrício.

No segundo tempo, o Atlético se manteve melhor e até teve chances para ampliar o marcador. Mas passou a levar sustos, principalmente nos minutos finais. O goleiro Oblak, contudo, se segurou debaixo das traves e garantiu a boa vantagem para o jogo da volta, na quinta-feira que vem, em Lisboa.

Em Leipzig, o time da casa também contou com um erros do rival para sair na frente no confronto. Foi aos 45 minutos de jogo, quando o RB Leipzig roubou a bola em investiu em rápido contra-ataque.

Timo Werner recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu rasteiro. O chute saiu fraco, mas o goleiro Yohann Pele aceitou e a bola passou entre suas pernas. Foi o único gol da partida, que terá o duelo da volta também na próxima quinta. Os alemães avançarão às semifinais em caso de empate.