Atlético de Madrid empata com Betis e Barça pode ser campeão na próxima rodada

O vencedor do Campeonato Espanhol pode ser conhecido já na próxima rodada, pois, neste domingo, o Atlético de Madrid ficou no empate sem gols com o Betis, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, o que dá a chance de o Barcelona levantar a taça já no próximo final de semana.

Isso porque, mesmo sem entrar em campo, o time catalão, que conquistou a Copa do Rei com uma goleada implacável de 5 a 0 sobre o Sevilla no último sábado, tem 83 pontos e, com um jogo a menos, está a 11 na frente do vice-líder Atlético de Madrid faltando quatro rodadas - 12 pontos em disputa - para o final da competição.

Foi o segundo jogo seguido sem vitória do Atlético de Madrid no torneio nacional. Na última quinta-feira, foi dominado pela Real Sociedad e saiu de campo derrotado por 3 a 0, no estádio Anoeta, em San Sebastián, no País Basco.

Além de permitir a chance de o Barcelona ser campeão já no próximo jogo, o time do técnico argentino Diego Simeone pode ver o arquirrival Real Madrid, terceiro colocado, ficar a um ponto de distância na tabela de classificação. A equipe merengue, que soma 68 pontos, também não jogou na rodada, pois o Sevilla, seu adversário, fez a final da Copa do Rei.

Menos mal para a equipe do atacante francês Antoine Griezmann que o Valencia, quarto colocado, também ficou no empate com o Celta, no último sábado, e desperdiçou a oportunidade de estar a três pontos do Atlético de Madrid.

Com chances mínimas de faturar o Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid tem compromisso importante nesta quinta-feira. Em casa, no estádio Wanda Metropolitano, enfrenta o Arsenal no primeiro jogo das semifinais da Liga Europa.

Nesta segunda-feira, o Athletic Bilbao recebe o Levante, no estádio Novo San Mamés, em Bilbao. A 34.ª rodada só será encerrado no dia 8 de maio, data dos confrontos adiados entre Barcelona x Villarreal e Sevilla x Real Madrid.