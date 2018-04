Atlético de Madrid empata com Celta pela Copa do Rei O Atlético de Madrid apenas empatou com o Celta de Vigo, da Segunda Divisão, por 1 a 1, nesta quinta-feira, diante de sua torcida, em jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei. Com o resultado, o Atlético precisa vencer a partida de volta, na semana que vem, para alcançar a semifinal.