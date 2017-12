Atlético de Madrid empata e vê quarto lugar ameaçado no Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid não conseguiu passar pela retranca do Alavés e empatou por 0 a 0 neste sábado, fora de casa, pela 20.ª rodada do Campeonato Espanhol - a primeira do returno. Com o resultado, a equipe do técnico argentino Diego Simeone vê ameaçada a quarta colocação na tabela de classificação.

O time madrilenho ainda ocupa a quarta posição com 36 pontos, mas tem só um de vantagem sobre a Real Sociedad, que neste domingo visita o líder Real Madrid. O Alavés está em 12.º lugar com 18 pontos.

A rodada no domingo também terá o Barcelona, que ocupa o terceiro lugar com 41 pontos e está a dois da primeira colocação. Às 9 horas (de Brasília), a equipe do trio Neymar, Messi e Suárez visitará o Betis, o 14.º colocado na tabela de classificação, em Sevilha.

O Atlético de Madrid agora se prepara para o duelo de ida contra o Barcelona, nesta quarta-feira, em casa, pelas semifinais da Copa do Rei. Pelo Campeonato Espanhol, o time volta a campo no próximo sábado para encarar o Leganés. No dia seguinte, o Alavés visitará o Sporting Gijón.