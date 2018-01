Atlético de Madrid estreia com vitória magra no Espanhol

O Atlético de Madrid começou sua campanha no Campeonato Espanhol com uma vitória modesta em cima do recém-promovido Las Palmas, por 1 a 0, em pleno Vicente Calderón. A equipe madrilenha bateu os adversários com um gol de falta de Griezmann, em cobrança desviada pela zaga visitante.

A partida não teve um bom ritmo de jogo, apresentando jogadas truncadas e muita marcação das duas equipes. No lance que decidiria a partida, o atacante da seleção francesa cobrou forte e com efeito uma falta sofrida por ele mesmo e contou com a sorte para abrir o marcador, aos 16 minutos de jogo. A bola desviou na barreira e enganou Lizoain, do Las Palmas.

Na etapa complementar, o Atlético só não sofreu o empate por causa da defesa fantástica de Oblak. O Las Palmas poderia ter saído com um ponto, mas David Simón não conseguiu superar o goleiro da equipe de Madri, que garantiu o triunfo e os três pontos para sua equipe.

APENAS UM GOL EM TRÊS JOGOS

Nas outras três partidas inaugurais do Espanhol, apenas um gol foi anotado. E foi em Barcelona, onde o Espanyol venceu o Getafe também com um gol de falta de Salva Sevilla, nos primeiros minutos da partida.

Nos outros dois duelos, o Málaga ficou no 0 a 0 em casa com o Sevilla e o Deportivo La Coruña também empatou sem gols em seu estádio com a Real Sociedad.