Atlético de Madrid exalta luta e projeta batalha contra o Real

SÃO PAULO - Uma temporada para entrar na história de 111 anos do Atlético de Madrid. Finalista da Liga dos Campeões, o time espanhol eliminou o Chelsea nesta quarta-feira e enfrenta o Real Madrid no próximo dia 24, em Lisboa. Em jogo, um título inédito para a equipe do técnico Diego Simeone, que volta à final depois de 40 anos - em 1974, o time perdeu para o Bayern de Munique na final.

"A final é outro jogo, totalmente diferente. Numa decisão nem sempre ganha o melhor, ganha quem está mais preparado. O mais importante é ser campeão. Vamos lá, vamos lutar", ressaltou o zagueiro Miranda em entrevista à ESPN após a vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea.

Na partida desta quarta, o Atlético saiu atrás no placar, mas conseguiu virar a partida. O primeiro gol foi marcado por Adrián López. No segundo tempo, Diego Costa marcou de pênalti. Depois, Arda Turan deu números finais à partida disputada em Londres, no Stamford Bridge. "Tomamos um gol, mas estávamos cientes que poderíamos virar, nossa equipe não toma muitos gols", disse Miranda.

Já Diego Costa disse que o time não escolheu adversário para a grande decisão de Lisboa. Na semifinal, o Real Madrid bateu o Bayern de Munique, atual campeão da competição. "Será uma final bonita", disse. O atacante, que colocou o Atlético na frente aos 14 minutos do segundo tempo, disse que sentiu a pressão na hora da cobrança. "Sempre é difícil. Havia um buraco na marca e a bola afundou. Tive de ter calma", afirmou.

O volante português Tiago, um dos destaques do jogo, ressaltou a união da equipe. O fato também foi lembrado por Adrián López, autor do gol de empate. "É preciso muita raça para disputar uma partida assim", disse o atacante, que balançou as redes do Chelsea após um toque de canela dentro da área.

Se erguer a taça no dia 24, o Atlético será campeão europeu invicto. Até a grande final, o time venceu nove jogos e empatou outros três. Desde 1956, apenas cinco clube conquistaram o título sem perder: Internazionale (1964), Ajax (1972), Porto (1987), Manchester United (1999 e 2008) e Barcelona (2006).