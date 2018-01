Atlético de Madrid faz dois gols no fim para vencer o Rayo Vallecano

Foi no finalzinho, mas o Atlético de Madrid conseguiu fechar o ano com vitória. Em seu último jogo de 2015, a equipe de Diego Simeone contou com gols aos 43 e aos 45 minutos do segundo tempo para ganhar do Rayo Vallecano, por 2 a 0, nesta quarta-feira, em partida válida pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Se não ganhou de 10 do Rayo, como fez o Real Madrid antes do Natal, pelo menos o Atlético de Madrid garantiu os três pontos, que o fizeram se manter à frente do arquirrival da capital. O Atlético tem 38 pontos, contra 36 do Real. O Barcelona aparece com 35, mas ainda joga nesta quarta-feira e, se vencer o Bétis, reassume a ponta.

Acostumado aos gols de escanteio, o Atlético de Madrid demorou, mas abriu o placar com um golaço. Após troca de passes de pé em pé, Angel Correa recebeu de Partey e, com a bola quicando, mandou no ângulo.

E o segundo gol foi tão bonito quanto o primeiro. Martínez lançou, Griezmann ganhou do marcador na corrida, invadiu a área e, com uma cavadinha, encobriu o goleiro que, mesmo de pé, não alcançou a bola.

Sem vencer desde 2 de dezembro, o Rayo alcançou sua quinta derrota seguida e está no 18.º lugar, na zona de rebaixamento, com 14 pontos. O lanterna, o Levante, é o próximo adversário do Atlético, no sábado.

OUTROS JOGOS

Diferente do que acontece aos finais de semana, nesta quarta-feira o Espanhol não tem um jogo em cada horário. Enquanto o Atlético vencia o Rayo, o Sevilla recebeu o Espanyol e venceu por 2 a 0, com gols de Immobile e Banega. O argentino marcou após assistência do brasileiro Mariano. Com 26 pontos, o Sevilla é sétimo.

Já o Eibar contou com gols de Keko e Borja Bastón para vencer o Sporting Gijón, em casa, também por 2 a 0. Com 25 pontos, o Eibar é o oitavo, mas ainda pode perder posições ao longo do dia.