Atlético de Madrid festeja o centenário O Atlético de Madrid festeja neste sábado, com luxo e orgulho, seu primeiro centenário. A terceira equipe mais importante da Espanha - só perde em conquistas para os rivais Real Madrid e Barcelona - vai a campo para enfrentar o Osasuna, pela 31ª rodada, em busca do prestígio perdido. Depois de perambular dois anos na Série B, espera no mínimo terminar a temporada entre os primeiros colocados e voltar à Copa da Uefa. Com 41 pontos, o time de coração de Felipe de Bourbon, o Príncipe das Astúrias, é o 9º colocado no torneio. O Atlético de Madrid foi fundado em 26 de abril de 1903 como uma facção da torcida do Athletic Bilbao. Com o tempo, ganhou personalidade, torcida e dirigentes próprios e logo firmou a rivalidade interminável com o Real Madrid. O Atlético viveu períodos conturbados - como o rebaixamento em 99 -, mas tem currículo respeitável. Até hoje, foram nove títulos espanhóis, nova Copas do Rei da Espanha, uma Supercopa espanhola, uma Recopa européia. Tem também um Mundial Interclubes, conquistado em 1975 contra o argentino Independiente. O campeão europeu era o Bayern, que se recusou a jogar contra os argentinos, como protesto pela ditadura do general Jorge Videla. O Atlético, como vice, aceitou o desafio de ser substituto. O clube sofreu com administrações desastradas e até hoje convive com as ousadias, erros e destemperos de Jesus Gil y Gil. O cosmopolitismo do Atlético se manifestou, ao longo do século, nas contratações de estrelas internacionais. Muitos brasileiros vestiram a camisa do clube: Vavá, Luiz Pereira, Leivinha, Baltazar, Juninho Paulista, Alemão entre outros. Alguns deles participam neste sábado da preliminar do duelo com o Osasuna.