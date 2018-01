Atlético de Madrid fica no 0 a 0 com Espanyol em casa e estaciona na 4ª posição

Mesmo atuando no estádio Vicente Calderón com o apoio dos seus fanáticos torcedores, o Atlético de Madrid não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Espanyol, neste sábado à noite, quando desperdiçou uma ótima oportunidade de se igualar ao Sevilla na terceira posição do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, o time da capital nacional estacionou na quarta colocação, agora com 25 pontos, e ficou dois atrás do Sevilla, que horas mais cedo caiu por 2 a 1 diante do então lanterna Granada, fora de casa, em outro confronto desta 14ª rodada.

Já o Espanyol é apenas o 12º da tabela, com 19 pontos, mas ao segurar o Atlético de Madrid fora de casa o time ganhou mais confiança para o seu próximo duelo na competição nacional, no dia 11, contra Sporting Gijón, em casa. Já o time comandado por Diego Simeone terá pela frente o Villarreal, longe de seus domínios, no dia 12, no confronto que fechará a 15ª rodada.

O placar de 0 a 0 no Vicente Calderón se deu principalmente por causa das boas atuações dos dois goleiros. Pelo lado do Atlético, Oblak brilhou pelo menos duas vezes no jogo com grandes defesas em finalizações de Gerard Moreno e depois do brasileiro Léo Baptistão. Já o brasileiro Diego López acumulou a sua quinta partida seguida sem tomar gols pelo Espanyol com mais um desempenho seguro.

Curiosamente, a outra única partida realizada na parte final da noite deste sábado na Espanha também terminou empatada em 0 a 0. Em casa, o modesto Leganés segurou o Villarreal e foi aos 14 pontos na 15ª posição. Já a equipe de Alexandre Pato, que mais uma vez passou em branco, agora contabiliza 25 pontos e assumiu a quinta posição de forma provisória antes do complemento desta 14ª rodada.

NOVA HOMENAGEM

Assim como ocorreu em todas as outras partidas disputadas no futebol mundial neste sábado, obedecendo ordem enviada pela própria Fifa nesta semana, foi respeitado um minuto de silêncio antes do início da partida entre Atlético de Madrid e Espanyol em homenagem às vítimas do acidente aéreo ocorrido na última terça-feira com a delegação da Chapecoense, na Colômbia, que deixou 71 mortos.

Bem no centro das arquibancadas, por sua vez, uma grande bandeira com o símbolo da Chapecoense e a frase "Força, Chape" foi hasteada de frente para o círculo central do gramado do estádio Vicente Calderón.