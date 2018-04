Atlético de Madrid goleia e se classifica na Copa do Rei

O time madrilenho havia perdido por 3 a 0 na primeira partida e precisava vencer por quatro gols de diferença para assegurar a vaga na fase seguinte da competição. Como marcou um gol fora de casa, o Recreativo avançaria caso tivesse marcado mais um gol.

Nas quartas de final, o Atlético enfrentará o Celta. O Mallorca, que eliminou o Rayo Vallecano ao fazer 3 a 1 nesta quinta, receberá o Getafe. La Coruña x Sevilla e Osasuna x Racing farão os demais confrontos - Barcelona, Real Madrid e Valência já foram eliminados. Os jogos de ida serão disputados nos dias 20 e 21 de janeiro, e os duelos da volta, nos dias 27 e 28.

Jogando sob pressão, o Atlético não deu espaço para o rival desde o apito inicial do árbitro e tratou de reduzir a boa vantagem do Recreativo ainda no primeiro tempo. Simão, Aguero e Ujfalusi marcaram para os donos da casa antes do intervalo.

No segundo tempo, Aguero marcou mais um aos 17 minutos, dando a impressão de que o Atlético conseguiria a vaga sem maiores problemas. No entanto, Carmona descontou para o Recreativo nove minutos depois. E o brasileiro Paulo Assunção foi expulso na sequência, deixando o time anfitrião com um jogador a menos em campo.

O resultado eliminava o Atlético, por causa do gol marcado pelo Recreativo na casa do adversário. Mas Simão voltou à carga aos 39 minutos e garantiu a classificação dos donos da casa, que exibem uma fraca campanha na atual temporada.