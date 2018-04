Atlético de Madrid luta contra jejum em decisão da Copa do Rei

MADRI - O Atlético de Madrid estará diante de um desafio gigantesco hoje, na final da Copa do Rei (às 16h30, pelo horário de Brasília). Para vencer o torneio, terá de acabar com um jejum que tortura seus torcedores: há 14 anos o time não consegue vencer o maior rival, o Real Madrid, adversário na decisão.

"As pessoas estão cansadas de escutar a mesma coisa durante 14 anos", disse o volante Gabi, capitão do Atlético. "Nós temos uma oportunidade única de fazer história."

Fazer história, no entanto, não será nada fácil para o Atlético. Além do jejum, a equipe terá de enfrentar um adversário poderosíssimo, cheio de estrelas e de vontade de terminar uma temporada um tanto frustrante com um título. Muito provavelmente, a partida de hoje será a última decisão do técnico José Mourinho no clube – ele deverá voltar ao Chelsea na próxima temporada.

"Não se trata de salvar a temporada com um título, mas de terminá-la bem", falou o zagueiro Sergio Ramos, capitão do Real.

O clube merengue já venceu a Copa 18 vezes e seu rival tem nove títulos. Os dois clubes já decidiram o torneio em quatro ocasiões, com três vitórias do Atlético.