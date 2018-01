Atlético de Madrid multado por racismo A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta quarta-feira que vai aplicar multa de 600 euros ao Atlético de Madrid por manifestações racistas de sua torcida no clássico local contra o Real Madrid, no estádio Vicente Calderón, no último domingo. Um dos principais alvos dos torcedores foi o lateral brasileiro Roberto Carlos. A entidade tomou a decisão no final da tarde de terça-feira após receber o relatório do árbitro Alfonso Pérez Burrull. Em 21 de dezembro, a RFEF foi punida pela Fifa em 65 mil euros em razão do comportamento segregacionista da torcida espanhola num amistoso com a Inglaterra.