Atlético de Madrid perde em estreia pelo Espanhol

Na partida em Málaga, o Atlético não resistiu muito tempo à equipe da casa. Aos 33 minutos de jogo, Baha abriu o placar com um belo voleio. O forte ataque do Atlético, formado pelo argentino Sergio Agüero e pelo uruguaio Diego Forlán, não rendia o esperado e o time visitante terminou o primeiro tempo sem conseguir o empate. Na segunda etapa, Manu ampliou para o Málaga aos 17 e Torres fechou o marcador já nos acréscimos.

Ainda neste domingo pela primeira rodada do Espanhol, o Villarreal promoveu a estreia em jogos oficiais do atacante Nilmar, mas ficou somente no empate por 1 a 1 com Osasuna. Já o Getafe, mesmo fora de casa, goleou o Racing Santander por 4 a 1, com três gols de Soldado. No País Basco, o Athletic Bilbao venceu o Espanyol por 1 a 0, enquanto o Mallorca derrotou o Xerez por 2 a 0 em casa.