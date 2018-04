Atlético de Madrid perde fora e vê Real se aproximar

Com os resultados desta rodada, o Atlético estacionou nos 47 pontos, agora 11 atrás do Barcelona - goleou o Osasuna por 5 a 1. Além disso, está com a vice-liderança mais ameaçada, uma vez que o Real Madrid dá mostras de que está embalando na competição. Neste domingo, o time de Cristiano Ronaldo aplicou 4 a 0 no Getafe e chegou aos 43 pontos.

O revés desta rodada foi sofrida fora de casa, diante da torcida do Bilbao. Jogando melhor, o time anfitrião marcou todos os gols no segundo tempo. José abriu o placar aos 5 minutos. Laskurain, aos 32, e Marcos, aos 39, garantiram o triunfo do Athletic.

Ainda neste domingo, o Málaga subiu para o quarto lugar da tabela, ao vencer o Mallorca por 3 a 2, longe de sua torcida. O time vencedor chegou aos 35 pontos, mas ainda está longe de ameaçar o terceiro posto do Real. Já o Mallorca segue com 16, na penúltima posição.

A partida marcou a estreia de Diego Lugano com a camisa do Málaga. O uruguaio, cotado para voltar ao Brasil durante a janela de transferências, não passou em branco. E já levou seu primeiro cartão amarelo em seu jogo inicial pelo time espanhol. Saviola, Isco e Monreal marcaram os gols do Málaga, enquanto o brasileiro João Victor e o mexicano Giovani dos Santos balançaram as redes pelo Mallorca.