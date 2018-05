Mesmo jogando em casa, o Atlético de Madrid perdeu para o Porto por 3 a 0, com gols de Bruno Alves, Falcao Garcia e do brasileiro Hulk. Assim, o time espanhol terminou com os mesmos três pontos do Apoel Nicosia - que empatou por 2 a 2 com o Chelsea em Londres -, mas levou vantagem nos critérios de desempate.

No jogo em Londres, Zewlakow abriu o placar para o Apoel Nicosia, mas Essien e Drogba viraram para o Chelsea. Aí, já aos 42 minutos do segundo tempo, o time do Chipre conseguiu o empate, com o gol de Mirosavljevic. O resultado, porém, foi insuficiente para tirar o Atlético de Madrid da terceira posição.

Assim, o invicto Chelsea terminou na primeira colocação do Grupo D, com 14 pontos conquistados. E o Porto ficou em segundo lugar, com 12 pontos. Enquanto isso, Atlético de Madrid e Apoel Nicosia somaram apenas três pontos cada um - o time espanhol levou vantagem no confronto direto com o rival do Chipre.

Real e Milan avançam às oitavas na Liga dos Campeões

CSKA Moscou ganha na Turquia e avança às oitavas

Atlético de Madrid perde outra, mas entra na Liga Europa