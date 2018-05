Atlético de Madrid quer escapar do Chelsea para utilizar Courtois

MADRI - Classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa, o Atlético de Madrid admitiu que tem preferência por não enfrentar o Chelsea nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Tudo para poder utilizar o goleiro Thibaut Courtois, um dos principais jogadores do seu elenco.

Courtois está em sua terceira temporada no Atlético de Madrid, sempre cedido por empréstimo pelo Chelsea. O presidente do líder do Campeonato Espanhol, Enrique Cerezo, explicou que o clube teria que pagar uma multa para utilizar o goleiro belga, mas não revelou quanto seria necessário desembolsar.

A imprensa espanhola, porém, afirma que o valor seria de, no mínimo, 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 18 milhões). "É um número que não podemos nos dar ao luxo de pagar", disse Cerezo, após o Atlético de Madrid bater o Barcelona por 1 a 0, no Vicente Calderón, fechando o confronto pelas quartas de final da Liga dos Campeões com o placar agregado de 2 a 1.

Em 2012, no entanto, Courtois foi autorizado a jogar a decisão da Supercopa Europeia, em que o Atlético de Madrid derrotou o Chelsea por 3 a 0. Além dos dois times, o atual vencedor Bayern de Munique e o também espanhol Real Madrid também estão classificados para as semifinais da Liga dos Campeões. O sorteio que definirá os confrontos será realizado nesta sexta-feira.