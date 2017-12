Atlético de Madrid quer Mascherano A passagem do volante Mascherano pelo Corinthians pode durar muito menos tempo que poderia imaginar a fiel torcida. O jogador - titular da seleção agentina apesar de ainda muito jovem (21 anos) - interessa ao Atlético de Madrid, segundo informa o diário espanhol Ás. De acordo com a publicação, o jogador foi indicado pelo técnico do time, o argentino Carlos Bianchi e a diretoria do clube pretende contratá-lo já para a próxima temporada. No Atlético, o corintiano se juntaria a outros quatro argentinos: Leo Franco, Galletti, Max Rodriguez e Ibagaza. Mascherano tem contrato de 5 anos com a MSI, a empresa que administra o futebol do Corinthians.