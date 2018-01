Atletico de Madrid quer Riquelme Um salário anual de US$ 4 milhões. Esta foi a pedida do meia argentino Riquelme para trocar o Boca Juniors pelo Atletico de Madrid, time voltará à Primeira Divisão espanhola ne temporada 2002-2003 do futebol. ?O jogador e seus empresários precisam abaixar este valor?, afirmou, nesta quinta-feira, Jesús Gil, presidente do Atletico de Madri. Riquelme, de 23 anos, ingressou no Boca há cinco temporadas, vindo do Argentinos Juniors, equipe que também revelou o astro Diego Maradona. Pelo passe de Riquelme o Boca exige US$ 13,5 milhões, considerados viáveis pelos dirigentes do Atletico de Madrid.