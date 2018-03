Atlético de Madrid renova com meia ganês Thomas Partey até 2023

O Atlético de Madrid acertou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o meio-campista ganês Thomas Partey, de 24 anos. O jogador formado nas categorias de base do clube acertou novo vínculo com duração até 2023.

"Me sinto muito feliz por renovar com o clube da minha vida", disse ao site oficial do Atlético de Madrid. "Sempre tento trabalhar duro. Não foi fácil chegar à equipe principal e para mim é um grande orgulho continuar aqui", prosseguiu.

Partey estreou no time profissional em novembro de 2015, em partida contra o Espanyol, no antigo estádio Vicente Calderón. Aos poucos foi ganhando a confiança do técnico Simeone e hoje soma 82 partidas com a camisa branca e vermelha, com nove gols marcados.

A regularidade chamou a atenção da seleção de seu país e Partey tem sido presença constante nas convocações. Foram 14 jogos disputados no total. "Estou contente aqui em Madrid, porque tenho tido a oportunidade de jogar. O time é forte, tem marcado muitos gols nos últimos jogos e esperamos que continue assim", comentou.

O meio-campista fez referência às duas últimas goleadas do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. No final de semana, o time goleou o Sevilla, fora de casa, por 5 a 2. Na quarta-feira, atropelou o Leganés por 4 a 0. O principal destaques dos jogos foi o francês Griezmann, que balançou a rede por sete vezes - marcou três na primeira partida e quatro na outra.