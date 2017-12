Atlético de Madrid se reforça com o argentino Augusto Fernández

O Atlético de Madrid se reforçou logo no primeiro dia da janela de transferências de janeiro. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a contratação do volante argentino Augusto Fernández, que estava no Celta de Vigo. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Os campeões espanhóis de 2014 explicaram que Fernández assinou um contrato até 2019 depois de ser aprovado nos exames médicos. E com a contratação de Augusto Fernández, de 29 anos, o Atlético de Madrid tentará compensar a ausência do volante português Tiago Mendes, que está lesionado.

Augusto Fernández estava no Celta desde 2012, com dez gols marcados em 121 partidas. O volante voltará a trabalhar com o técnico Diego Simeone, que foi seu treinador no River Plate - o jogador também tem passagens pelo Vélez Sarsfield e pelo Saint-Étienne.

Além disso, Augusto Fernández fez parte do grupo da seleção argentina que foi vice-campeã mundial em 2014. Agora ele chega ao Atlético de Madrid, que fechou 2015 na vice-liderança do Campeonato Espanhol e classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.