Atlético de Madrid segue na Copa do Rei Atlético de Madrid, Celta, Villarreal e Alavés garantiram, nesta terça-feira, vaga nas oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha. O Atlético sofreu para derrotar o Cultura Leonesa, da terceira divisão, por 1 a 0, gol de Fernando Torres aos 42 minutos do segundo tempo. O Villarreal também lutou muito para eliminar o Algeciras, da segunda divisão. O único gol do jogo foi marcado por Sergio Ballesteros, aos 23 minutos da etapa inicial. O Celta não teve problemas para superar o Espanyol e marcou 3 a 1. A surpresa ficou por conta do Alavés, que bateu a Real Sociedad por 2 a 1 e seguiu na competição. Jogos previstos para esta quarta-feira: Levante x Mallorca, Xerez x Málaga, Córdoba x Betis, Salamanca x Zaragoza, Gimnastica de Torrelavega x Deportivo La Coruña, Eibar x Racing Santander, Valência x Murcia, Ciudad de Murcia x Barcelona, Cadiz x Osasuna, Almeria x Valladolid e Lanzarote x Sevilla. Na quinta-feira o duelo será entre Leganes x Real Madrid.