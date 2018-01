Atlético de Madrid sofre, mas volta a vencer ao bater o Las Palmas no Espanhol

A má fase do Atlético de Madrid chegou ao fim neste sábado. Depois de três partidas consecutivas sem vitória, a equipe do técnico Diego Simeone voltou a triunfar ao bater o Las Palmas por 1 a 0 em casa, com gol de Saúl Ñíguez, e subiu na tabela do Campeonato Espanhol.

O resultado levou o Atlético a 28 pontos, ultrapassando a Real Sociedad provisoriamente e chegando à quinta colocação. O Las Palmas, por sua vez, estacionou nos 21 pontos e está em décimo. Na terça-feira, o Atlético volta a campo pela Copa do Rei, pela qual recebe o pequeno Guijuelo, que goleou na ida por 6 a 0. Pela mesma competição, o Las Palmas recebe o Huesca, também na terça.

A vitória também serviu para amenizar um pouco o clima de incerteza no Atlético. Ao longo da semana, a má campanha no Espanhol foi bastante repercutida e os rumores sobre uma possível saída de Diego Simeone ganharam força. Segundo a imprensa europeia, o treinador argentino estaria na mira da Inter de Milão.

Mas o resultado não foi conquistado com facilidade, pelo contrário, o Atlético precisou suar bastante para vencer. O gol da vitória só foi marcado no segundo tempo, aos 13 minutos, quando Saúl Ñíguez aproveitou sobra fora da área e arriscou, acertando o ângulo direito do goleiro.