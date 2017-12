Atlético de Madrid supera o Alavés e assume vice-liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid chegou neste sábado ao quarto triunfo consecutivo e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. O feito veio após a vitória sobre o Alavés em casa, por 1 a 0, pela 16ª rodada da competição.

O triunfo, contudo, foi complicado. Mesmo enfrentando um time que está na zona de rebaixamento, o Atlético de Madrid teve dificuldades para se impor. E ganhou com um gol de Fernando Torres marcado apenas aos 29 minutos do segundo tempo.

Se o Atlético de Madrid fez a sua parte, o Valencia decepcionou e foi derrotado pelo Eibar por 2 a 1, fora de casa. O meia japonês Takashi Inui abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo e o atacante Santi Mina empatou para os visitantes aos 12. Mas, já aos 42, o volante Joan Jordan fez o gol do triunfo.

Com os resultados, o Atlético de Madrid assumiu a vice-liderança com 36 pontos, dois na frente do terceiro Valencia e três atrás do Barcelona, que recebe o Deportivo La Coruña no domingo.

Complementando os jogos deste sábado, a Real Sociedad ficou no empate com o Athletic Bilbao por 0 a 0, fora de casa, e permaneceu no meio da tabela agora com 20 pontos, dois na frente do adversário.