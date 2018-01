Atlético de Madrid supera Sevilla fora e garante 2ª vitória

O Atlético de Madrid é um dos quatro times com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol. Neste domingo, em duelo entre times que disputarão a Liga dos Campeões da Europa, a equipe derrotou o Sevilla por 3 a 0, fora de casa.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos seis pontos, atrás de Celta de Vigo e Eibar, que levam vantagem nos critérios de desempate, e à frente do Barcelona. Já o Sevilla soma apenas um ponto, na 13ª posição, após passar em branco na estreia de Llorente.

O primeiro gol da partida saiu aos 35 minutos da etapa inicial, sendo marcado por Koke, que finalizou após receber passe de Griezmann, mesmo caído na chão. Gabi ampliou aos 34 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área, que desviou no seu marcador. Também com uma finalização de longe, colocada, Jackson Martínez fez 3 a 0 aos 40 minutos.

Um dos líderes da competição, o Eibar bateu o Athletic Bilbao por 2 a 0, em casa. Saul, de pênalti, aos 34 minutos da etapa inicial, e Adrian Gonzalez, aos 16 do segundo tempo, fizeram os gols da partida.

Valencia e Deportivo La Coruña empataram pela segunda vez no Campeonato Espanhol, dessa vez em 1 a 1. Alvaro Negredo e Lucas marcaram os gols da partida.