Atlético de Madrid vence a primeira após quatro derrotas

O Atlético vinha em péssima fase, de quatro derrotas em sequência, todas pelo Campeonato Espanhol. O time foi eliminado precocemente tanto da Liga Europa quando da Copa do Rei. Depois de vencer o Mallorca, no dia 17 de janeiro, perdeu para Sporting Gijón, Bilbao, Barcelona e Valencia, desabando na tabela. No período, marcou apenas um gol.

Com a vitória neste sábado, o time de Madri foi a 33 pontos, em sétimo, posto que pode perder para quatro rivais que só jogam no domingo por esta 24ª rodada do Espanhol. O Zaragoza, por sua vez, está a apenas um ponto da zona de rebaixamento, na 17ª posição.