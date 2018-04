Atlético de Madrid vence Celta e garante vaga direta na Copa dos Campeões

MADRI - O Atlético de Madrid garantiu nesta quarta-feira a classificação direta para a fase de grupos da próxima edição da Copa dos Campeões da Europa, ao ganhar fora de casa do Celta, por 3 a 1, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com essa vitória, o time da capital assegurou matematicamente a terceira colocação, o que evita que dispute a fase preliminar da competição continental.

Agora, o Atlético de Madrid aparece com 72 pontos e não pode mais ser alcançado pela Real Sociedad, que ocupa o quarto lugar, com 58, e ainda luta pela vaga na fase preliminar - é ameaçada pelo Valencia e Málaga. Assim, o time da capital será, junto com o líder Barcelona e o segundo colocado Real Madrid, um dos três representantes do futebol espanhol na fase de grupos da Copa dos Campeões.

No jogo desta quarta-feira em Vigo, todos os gols saíram no segundo tempo. Diante de um adversário que está cada vez mais perto do rebaixamento - o Celta é o penúltimo colocado, com 31 pontos -, o Atlético de Madrid abriu 2 a 0 com Diego Costa, aos dois, e Juanfran, aos 21. O time da casa ainda descontou com Augusto Fernandez aos 39, mas o colombiano Falcao Garcia fechou a vitória aos 41.