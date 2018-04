Atlético de Madrid vence e avança na Copa do Rei

A vitória simples credenciou o time para a fase seguinte, que terá o primeiro jogo no dia 3 de fevereiro. A volta será realizada no dia 10. O Atlético enfrentará o Racing Santander, fora de casa na partida de ida, enquanto o Sevilla jogará em seu estádio, contra o Getafe, no primeiro jogo, na outra semifinal.

Nesta quinta, o gol da vitória do Atlético foi marcado aos 26 minutos, após vacilo da defesa do Celta. O zagueiro Noguerol sofreu a pressão de Forlán quando tentava trocar passes na defesa e acabou perdendo a bola. O uruguaio aproveitou o erro e finalizou rasteiro no canto do goleiro.

Já o Getafe conquistou vaga na semifinal, apesar da derrota por 1 a 0 para o Mallorca, diante de sua torcida. Aduriz marcou o único gol do jogo no último minuto do primeiro tempo, depois que Borja Valero perdeu pênalti aos 30. O time da casa assegurou a classificação porque tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1. Os dois gols na casa do rival deram a vantagem ao Getafe.