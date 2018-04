Atlético de Madrid vence e se aproxima do Barcelona Pela segunda vez no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid conseguiu reduzir, neste domingo, a distância que o separa do líder Barcelona. No Estádio Vicente Calderón, o time madrilenho fez sua parte, venceu o Levante por 2 a 0, e diminuiu para oito pontos a desvantagem em relação ao time catalão.