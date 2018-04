Atlético de Madrid vence em Bilbao e segue na cola do líder Barcelona O Atlético de Madrid repetiu o Barcelona nesta quarta-feira e também foi buscar fora de casa os três pontos para manter acirrada a disputa pela liderança do Campeonato Espanhol. Porém, ao contrário do time catalão, a equipe de Madri conquistou vitória modesta sobre o Athletic Bilbao, por 1 a 0. Mais cedo, o Barça aplicou 8 a 0 no La Coruña.