Atlético de Madrid vence fácil o time de Conca em amistoso na China

Os gols da partida foram marcados pelo atacantes Antonio Griezmann, artilheiro do time na última temporada, e Fernando Torres. O francês anotou os dois primeiros, na etapa inicial, aos 9 e aos 24 minutos. Griezmann, então, foi substituído no intervalo por Torres, que ampliou a vantagem do Atlético de Madrid logo no primeiro minuto do segundo tempo.

Recém-contratado, o lateral-esquerdo Filipe Luís ainda não fez a sua reestreia pelo Atlético de Madrid, tendo a sua vaga ocupada pelo também brasileiro Guilherme Siqueira.

O Atlético de Madrid iniciou o amistoso com a seguinte formação: Oblak; Juanfran, Savic, Lucas Hernandéz e Guilherme Siqueira; Tiago, Gabi, Koke e Oliver Torres; Griezmann e Vietto. Depois, como é costumeiro nesses jogos, o técnico Diego Simeone fez vários testes na equipe.

Após o amistoso na China, o Atlético de Madrid volta à Espanha, onde disputará mais alguns amistosos na sua pré-temporada. O time vai estrear no Campeonato Espanhol em 22 de agosto, em casa, diante do Las Palmas.