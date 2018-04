Atlético de Madrid vence Levante com facilidade e mantém o sonho do título

O Atlético de Madrid afastou neste domingo qualquer possibilidade de surpresa e, em um duelo marcado por belos gols, derrotou o Levante por 3 a 0, no Wanda Metropolitano, em Madri, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado manteve o Atlético de Madrid sonhando com o título da competição, embora o feito esteja cada vez mais distante: soma 71 pontos, 11 atrás do líder Barcelona e seis na frente do terceiro Valencia. Já o Levante, com 31, está cinco pontos na frente da zona de rebaixamento.

Depois do Barcelona superar o Valencia no sábado, o time madrilenho entrou pressionado para não deixar o líder se distanciar ainda mais. Teve certa dificuldade no início, mas finalmente abriu o placar aos 33 minutos, quando o atacante argentino Ángel Correa recebeu dentro da área, deu belo corte e tirou três marcadores. Bateu, então, no canto para concluir o belo gol.

O duelo se tornou ainda mais tranquilo no segundo tempo. Logo aos três minutos, o francês Antoine Griezmann aproveitou cruzamento rasteiro e, de primeira, acertou o ângulo. Aos 32, após novo levantamento da direita, foi a vez de Fernando Torres pegar de primeira e definir o placar.

Ainda neste domingo, com um gol logo aos cinco minutos marcado pelo atacante sueco John Guidetti, o Alavés surpreendeu o Eibar fora de casa e ganhou por 1 a 0. Chegou, assim, aos 38 pontos, dois atrás do adversário.