Atlético de Madrid vence PSV e garante 1º lugar de grupo na Liga dos Campeões

Depois do inesperado tropeço do Bayern de Munique, o Atlético de Madrid só precisou fazer a lição de casa para garantir o primeiro lugar do Grupo D da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, jogando na Espanha, o atual vice-campeão europeu derrotou o PSV Eindhoven por 2 a 0.

Com o triunfo, o Atlético chegou aos 15 pontos e sustentou um aproveitamento de 100% na competição até agora. Foram cinco vitórias em cinco jogos. É o único time com esta sequência na Liga.

O time espanhol está assegurado na primeira colocação, faltando uma rodada para o fim da fase, porque o Bayern de Munique foi derrotado pelo Rostov por 3 a 2, também nesta quarta, e estacionou nos nove pontos. Bayern e Atlético já estavam classificados às oitavas de final, no início desta rodada.

Apesar de jogar em casa contra o pior time da chave, o Atlético sofreu para buscar a vitória. Só conseguiu balançar as redes no segundo tempo. Gameiro abriu o placar aos 10 minutos e Griezmann ampliou a vantagem aos 21 minutos da etapa final, sacramentando mais um triunfo.

Os dois líderes da chave vão se enfrentar na última rodada deste Grupo D, em Munique, no dia 6 de dezembro.