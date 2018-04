Atlético de Madrid vende argentino Kranevitter ao Zenit

O Zenit, da Rússia, anunciou nesta terça-feira a contratação do volante Matias Kranevitter, que estava no Atlético de Madrid. O meio-campista é o quarto jogador argentino a chegar ao clube desde que o técnico italiano Roberto Mancini assumiu o comando do clube antes do início da temporada.

Apesar de pertencer ao Atlético de Madrid, Kranevitter defendeu o Sevilla na última temporada, cedido por empréstimo, e não estava nos planos do técnico Diego Simeone. E agora ele chega a um clube que vem investindo pesado em reforços após não conseguir a classificação à Liga dos Campeões da Europa na última temporada.

Kranevitter, de 24 anos, já disputou oito partidas pela seleção da Argentina e assinou um contrato válido por quatro temporadas. E a sua chegada se dá logo após o clube russo ceder o volante brasileiro Hernani, ex-Atlético Paranaense, por empréstimo ao francês Saint-Étienne.

No Zenit, ele vai se reencontrar com o atacante Sebastian Driussi e o zagueiro Emanuel Mammana, que conquistaram em 2015 o título da Copa Libertadores pelo River Plate e chegaram recentemente ao time russo. Além deles, o meio-campista Leandro Paredes é o outro argentino recém-contratado pelo clube.

Sob o comando de Mancini, o Zenit venceu os quatro primeiros jogos no Campeonato Russo, dividindo a liderança com o Lokomotiv Moscou, e se classificou aos playoffs da Liga Europa.