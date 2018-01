Atlético defende liderança no Mineirão O Atlético-MG defende nesta quarta-feira a liderança do Campeonato Mineiro diante do Ipatinga, às 21h45, no Mineirão. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, no primeiro clássico mineiro do ano, o Galo terá pela frente a "filial" celeste, apelido que o time do Vale do Aço ganhou já que seu grupo é formado em sua maioria por atletas emprestados pelo clube da Toca da Raposa. A equipe alvinegra soma 12 pontos em cinco jogos. O Ipatinga, que também disputou cinco partidas, está em terceiro, com 10, e poderá assumir a ponta da tabela caso conquiste uma vitória. Com a ausência de Rodrigo Fabri, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e cumpre suspensão automática, o técnico Procópio Cardoso decidiu dar uma oportunidade ao meia-atacante Livio Prieto. Esta será a primeira vez que o argentino, de 23 anos, inicia uma partida como titular do Galo. Ele chegou ao clube mineiro em janeiro deste ano, contratado junto ao Belgrano, e participou das últimas três partidas da temporada. "Fiquei muito alegre quando fui confirmado como titular, para enfrentar o Ipatinga. Espero render o máximo e corresponder às expectativas da torcida. Substituir o Rodrigo Fabri será uma responsabilidade, pois ele vive ótima fase, mas estou preparado", comentou Prieto. Na zaga, Procópio manterá Henrique ao lado de André Luiz, já que o titular Adriano continua vetado pelo departamento médico. Na história do confronto, o time do Vale do Aço está em total desvantagem. Em seis partidas, foram seis vitórias atleticanas. O Campeonato Mineiro tem outros quatro jogos esta noite: Villa Nova x Guarani; U. R. T. x América-MG; Caldense x Ituiutaba e Valério x Democrata.