Atlético defende liderança no Mineiro Atlético e Cruzeiro abrem amanhã à tarde, enfrentando equipes do interior, a terceira rodada dos quadrangulares semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético, líder isolado do grupo A, com 6 pontos em duas partidas, pega o Vila Nova, de Nova Lima, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Já o Cruzeiro, que vem de derrota por 1 a 0 para o América, no último fim de semana, busca a reabilitação diante da Caldense, em Poços de Caldas. A equipe é a segunda colocada da chave B, com três pontos. A última novidade do Alvinegro mineiro foi a apresentação, na sexta-feira, do ex-técnico de vôlei da seleção brasileira de vôlei, Bebeto de Freitas, como diretor-executivo do clube. Na verdade, Bebeto retorna ao Atlético e ao mesmo cargo depois de um ano e meio. Em 1999, ele assumiu o posto com a tarefa de conseguir para o Atlético um parceiro internacional, mas não teve sucesso. Desta vez, o desafio não muda: em crise, o clube administra dívida de mais de R$ 70 milhões - somados impostos e empréstimos - e precisa de uma boa estratégia de marketing para equilibrar suas contas. O técnico atleticano Zé Maria Pena continua sem contar com o meia Lincoln e o atacante Marques, contundidos. Rolete e Kiom são os substitutos. No Cruzeiro, o técnico Luiz Felipe Scolari passou a semana alertando os jogadores para a obrigação de bater a Caldense, em Poços de Caldas. "Se queremos chegar à final, que será disputada pelos campeões dos dois grupos de quatro equipes cada, só nos resta um caminho: vencer todos os compromissos daqui para a frente", disse. O treinador não terá os dois laterais titulares: o direito Cléber Monteiro está contundido e o esquerdo, o argentino Sorín, cumpre suspensão. O apoiador Jackson, improvisado, ou o garoto Maicon podem ocupar a ala direita. No outro lado, Alex, reserva de Sorín, foi confirmado. Para compensar os desfalques, o centroavante Oséas volta ao time, depois de dois jogos sem atuar, em razão de um problema no tornozelo, e forma o ataque com Geovanni. A rodada será completada domingo com dois jogos: América x Ipatinga e Rio Branco x Mamoré.