Atlético derrota a Portuguesa por 1 a 0 e reage no Paraná O Atlético Paranaense não decepcionou sua torcida e venceu a Portuguesa Londrinense por 1 a 0, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Estadual. O gol foi de Evandro, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. A vitória aliviou um pouco a pressão sobre o time rubro-negro, que após um início de campeonato sem empolgar, chegou aos sete pontos e ocupa a terceira colocação. A Portuguesa ainda não venceu e caiu para a 14ª colocação, com três pontos. O Atlético não conseguiu ainda mostrar um bom futebol, mas animou sua torcida com jogadas pelas laterais, com Rogerinho e Rodrigo, depois que o técnico Ivo Secchi avançou mais seus jogadores. Os dois foram responsáveis pelas principais jogadas de perigo da equipe. Apesar do maior volume de jogo, a Portuguesa não se intimidou e chegou a levar perigo com Daniel. Na segunda etapa, o atacante Rodrigão foi puxado dentro da área e o árbitro não teve dúvidas para marcar o pênalti. Evandro cobrou com perfeição e marcou o único gol da partida. Depois do jogo, o meia elogiou o esforço de todos em campo. "O time inteiro lutou, tentou chegar ao gol deles e, mesmo sendo difícil, conseguimos fazer um bom resultado", afirmou. O técnico da Portuguesa, João Valim, lamentou a derrota de seu time e, principalmente, o lance que originou o pênalti. "Infelizmente trabalhamos muito e na hora da partida acham um resultado para eles (Atlético). Mas vamos nos recuperar e recuperar esses pontos na próxima rodada", disse. A quarta rodada teve mais três partidas no período da noite: Cascavel 0 x 2 Paranavaí, Iguaçu 2 x 0 Roma e Londrina 1 x 1 Galo/Adap. A rodada será completada nesta quinta-feira com Coritiba x Cianorte, em Curitiba. CAMPEONATO PARANAENSE Primeira fase - 4.ª rodada Iraty 0 x 0 Rio Branco Engenheiro Beltrão 3 x 0 Paraná Nacional 0 x 1 J. Malucelli Cascavel 0 x 2 Paranavaí Londrina 1 x 1 Galo/Adap Atlético 1 x 0 Portuguesa Iguaçu 2 x 0 Roma Classificação 1.º - Paranavaí, 8 pontos; 2.º - Galo/Adap, 8; 3º - Atlético, 7; 4.º - Rio Branco, 7; 5.º - Paraná, 7; 6.º - Cianorte, 6; 7.º - Londrina, 6; 8.º - Engenheiro Beltrão, 5; 9.º - J. Malucelli, 5; 10.º - Iraty, 4; 11.º - Coritiba, 4; 12.º - Cascavel, 4; 13.º - Iguaçu, 3; 14.º - Portuguesa, 3; 15.º - Roma, 2; 16.º - Nacional, 0.