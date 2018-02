Atlético derrota Caldense em Minas O Atlético-MG venceu nesta quarta-feira a Caldense, por 1 a 0, no estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, e agora precisa apenas de um empate na partida da volta para garantir sua passagem à próxima fase da Copa do Brasil. Apesar da superioridade durante os 90 minutos, o alvinegro da capital mineira não conseguiu evitar o segundo jogo, o que aconteceria se vencesse a partida por dois ou mais gols de diferença. No próximo confronto, caso o time do Sul de Minas vença pelo mesmo placar, a decisão será por pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, a Caldense garante vaga na próxima fase. O meia Lúcio Flávio foi o autor do único gol do jogo. Na etapa inicial, melhor em campo, o Atlético perdeu várias oportunidades de abrir o marcador. Aos 26 minutos, Lúcio Flávio, que havia desperdiçado uma grande chance momentos antes, acertou o travessão do gol de Marcelo. No rebote, o atacante Guilherme tentou, mas chutou por cima. Três minutos depois, o armador Alexandre, de frente para o gol adversário, concluiu para fora outra boa jogada do Galo. A história se repetia no segundo tempo. Embora dominasse a partida, o time de Roth pecava nas finalizações e esbarrava ora na trave ou na boa atuação do goleiro Marcelo. Até que, aos 27 minutos, Lúcio Flávio cobrou falta da entrada da área e fez o gol da vitória atleticana. Ficha Técnica Caldense: Marcelo; Mauro, Marcelo Uberaba, Ronaldinho e Alisson; Claiton, Cláudio, Nenê Miranda (Gláucio) e Toinzé (Rossi); Gustavinho e Alex Rossi (Magno). Técnico: Leandro Campos. Atlético-MG: Velloso; Cicinho, Scheidt, Neguete e Marquinhos; Hélcio, Genalvo, Alexandre e Lúcio Flávio; Guilherme e Kim (Alessandro). Técnico: Celso Roth. Gol: Lúcio Flávio, aos 27 minutos do 2º tempo. Árbitro: Álvaro de Azeredo Quelhas (Fifa). Cartão Amarelo: Alexandre, Ronaldinho, Alisson, Scheidt. Público: não divulgado. Renda: não divulgada. Local: estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.