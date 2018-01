Atlético desencanta no clássico: 1 a 0 O Atlético Paranaense conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, neste domingo à noite, na Arena da Baixada, em Curitiba. E foi em cima do arqui-rival Coritiba, por 1 a 0, numa partida em que o goleiro Tiago Cardoso foi um dos melhores em campo. "Foi a melhor coisa de minha vida, ajudar o Atlético a vencer esta partida", acentuou. Dos titulares, apenas Fernandinho esteve em campo. E ainda assim porque pode ficar na reserva na finalíssima da Taça Libertadores da América, dando lugar para Evandro, autor do gol da vitória. Apesar de ainda continuar na lanterna da competição, com apenas 6 pontos, o Atlético e a torcida mostraram que estão com as atenções voltadas mesmo para a decisão de quinta-feira contra o São Paulo. Os titulares foram poupados e a torcida não cansou de gritar: "Libertadores, Libertadores". "Essa vitória vai dar força para os companheiros quinta-feira", registrou o zagueiro Paulo André. Na saída houve confusão. Alguns torcedores do Coritiba quebraram cadeiras, enquanto os dois técnicos, Antonio Lopes e Cuca, quase chegaram a brigar na entrada do vestiário. Depois de duas partidas com portões fechados disputadas no Couto Pereira, que pertence ao Coritiba, o Atlético voltou ao seu estádio, ampliado em cinco mil lugares numa arquibancada tubular. E foi o time da casa quem colocou pressão no início da partida. Logo aos 4 minutos, Vizzoto precisou sair nos pés de Evandro. Inexplicavelmente, o técnico do Coritiba, Cuca colocou o lateral Rafinha, um dos destaques da seleção Sub-20, no meio de campo. O jogador ficou sem saber o que fazer. No Atlético, o técnico Antonio Lopes preferiu não colocar nenhum atacante nato, mas três meias ofensivos para se revezarem no ataque. O jogo seguia sem muitas emoções, com os goleiros pouco aparecendo. Mas a melhor postura tática atleticana foi recompensada. Aos 33 minutos, Evandro recebeu a bola nas costas de Flávio e não teve dificuldades para vencer Vizzoto. "Na primeira não deu, mas na segunda fui feliz", simplificou o jogador. Para o segundo tempo, Cuca alterou o esquema tático, colocando o meia Caio no lugar do zagueiro Wagner. "Tem que jogar com mais dinamismo, estamos aceitando fácil as coisas", justificou. Com Rafinha em sua posição, o Coritiba melhorou e passou a pressionar. A torcida atleticana, que estava quieta, voltou a se agitar aos 20 minutos, quando Fernandinho deu lugar a Dagoberto, que retornou após nove meses de uma contusão no joelho. Mas não agüentou muito. Aos 37 minutos ele sentiu a coxa e o Atlético ficou com 10 jogadores pois já tinham sido feitas todas as substituições. Nesse momento apareceu a estrela do herói da tarde, o goleiro Tiago Cardoso.