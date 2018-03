Atlético divide liderança em Minas Rio Branco e Atlético-MG empataram hoje, em 1 a 1, no estádio Parque do Azulão, em Andradas, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Mineiro. O Galo, com o resultado continua líder do Grupo A, com sete pontos ganhos, mas agora tem ao lado a companhia do Mamoré de Patos de Minas, que venceu em casa o Vila Nova por 3 a 2, chegando também a sete pontos. A equipe alvinegra, contudo, possui um maior saldo de gols. O meia Souza fez o gol do Rio Branco e Luiz Carlos empatou para o Atlético. Jogando diante de sua torcida, o time do no Sul de Minas saiu na frente. Aos 41 minutos da etapa inicial, o meio- campista Válber cobrou uma falta da esquerda e Souza, livre na área, cabeceou para fazer 1 a 0 para a equipe de Andradas. O Atlético, que vinha de uma goleada sofrida para o Villa Nova, por 4 x 2, no final de semana passado, voltou mais ofensivo para o segundo tempo, mas só chegou ao empate aos 21 minutos, numa jogada de bola parada. O zagueiro Luiz Carlos cobrou falta da intermediária e fez 1 a 1. No sábado, o Ipatinga complicou a situação do Cruzeiro no Grupo B da competição ao vencer, em pleno Mineirão, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari por 3 a 1. Foi a primeira vitória do time do Vale do Aço - que jogou com dez jogadores boa parte do segundo tempo - sobre a equipe celeste. O líder isolado do Grupo B é o América Mineiro, que hoje foi a Poços de Caldas e venceu a Caldense por 2 a 0, chegando aos 9 pontos ganhos. Cruzeiro e Ipatinga estão com seis pontos, mas o time do interior possui um melhor saldo de gols. Os campeões dos dois grupos farão a decisão do Mineiro.