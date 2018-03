Atlético e América iniciam decisão O Atlético-MG, em busca do tricampeonato mineiro, e o América, que quer a revanche de 1999, quando perdeu o título para o rival, iniciam neste domingo à tarde, às 15h, a decisão do Estadual, no Mineirão. O Alvinegro, comandado pelo ex-jogador Zé Maria Pena, pode estar desfalcado do meia Cleisson, que não treinou por duas semanas em razão de um problema no joelho direito. O jogador garantiu, no entanto, que fará o possível para estar em campo. "Estou tomando remédios para diminuir a dor e minha intenção é ajudar o Atlético de qualquer maneira", disse. Caso o atleta seja vetado pelo departamento médico, Rolete será escalado ao lado do também volante Gilberto Silva, que, após duas cirurgias no tornozelo, ficou meses fora da equipe até o último fim de semana, na derrota por 1 a 0 para o Vila Nova - resultado que classificou os atleticanos para a final. Velloso, no gol, Carlão e Luiz Carlos na zaga, e Paulo César e Ronildo nas laterais, estão confirmados. Marques, que foi dúvida até o início da semana, pois recuperava-se de contusão, estará no gramado do Mineirão e formará o ataque com Guilherme. No América, o técnico Lula Pereira também tem uma única dúvida: o meia Claudinei, com dores na coxa direita. Pereira disse que se não der para o atleta, um dos destaques da equipe no Estadual, Rui assume a posição e Adriano ocupa a vaga do colega na lateral direita. Preocupado com a inexperiência e com a juventude da equipe, a diretoria americana promoveu, no meio da semana, uma palestra para o plantel com Suzy Fleury, psicóloga da seleção brasileira quando o técnico era Wanderley Luxemburgo. O primeiro confronto da decisão do Mineiro, cujo campeão será conhecido no próximo domingo, será apitada pelo paulista Paulo César de Oliveira.