Atlético é bicampeão no Paraná O Atlético empatou em 2 a 2 com o Paraná Clube, na tarde deste domingo, na Arena da Baixada, em Curitiba, e conquistou o bicampeonato paranaense pela terceira vez na história. O time atleticano, que fez a melhor campanha ao longo da competição, foi beneficiado pelo regulamento e empatou as três partidas da decisão. Os dois primeiros jogos terminaram com igualdade de 1 a 1. O jogo começou nervoso, com uma forte marcação, e a primeira boa chance só saiu aos 10 minutos. O lateral Alessandro, do Atlético, cruzou da direita e Donizete Amorim cabeceou para a defesa do goleiro Marcos. O Paraná só levou perigo aos 35 minutos. Leandro Silva lançou a bola na área e o atacante Márcio cabeceou por cima do gol. O Atlético abriu o placar um minuto depois, no contra-ataque. Alex Mineiro recebeu no meio e tocou para Kléberson na esquerda. O meia cruzou na medida e Adriano cabeceou com força, vencendo o goleiro Marcos. O Atlético começou bem o segundo tempo. Empurrado pela torcida, o time aproveitou os contra-ataques e perdeu boas chances. A melhor delas foi aos 12 minutos, com Alex Mineiro. Mas foi o Paraná quem chegou ao gol. Aos 26, depois de um cruzamento da direita, o atacante Márcio, dentro da área, se antecipou à zaga e chutou forte. A bola tocou no travessão, nas costas do goleiro Flávio e entrou. Depois disso, o Paraná cresceu de produção, mas sem levar muito perigo ao gol de Flávio. Aproveitando o desespero do adversário, o Atlético passou a aproveitar os contra-ataques em velocidade e chegou ao segundo gol. Aos 37 minutos, Kléber dividiu a bola na área, Donizete Amorim aproveitou a sobra e chutou colocado, no canto esquerdo: 2 a 1. Quando a torcida atleticana já comemorava o título, o Paraná voltou a calar o estádio. Aos 40 minutos, o atacante Almir cruzou da direita e Márcio marcou novamente. O Paraná pressionou, mas não teve competência para chegar ao terceiro gol. No fim, quem comemorou foi novamente a torcida atleticana (no ano passado, a equipe bateu o rival Coritiba na final). O Atlético havia sido bicampeão em 1929/30 e 1982/83. Foi o 19º título estadual na história do clube.