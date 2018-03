Atlético e Ceará empatam no Mineirão Atlético-MG e Ceará empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, na primeira partida do confronto válido pelas quartas-de-final da Copa do Brasil. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 18, em Fortaleza. O resultado acabou favorecendo o time visitante, que tem a vantagem de se classificar no caso de um empate sem gols. "Nós tínhamos um propósito que era chegar aqui e não perder. E ele foi alcançado", revelou o atacante Maurílio, do Ceará. Jogando em casa, o Atlético ficou preso na forte marcação do adversário no primeiro tempo e não conseguiu chegar ao gol. Melhor em campo, o Ceará criou boas oportunidades até abrir o placar aos 22 minutos. Após uma cobrança de escanteio, o zagueiro André Turato subiu sozinho para fazer 1 a 0. Na etapa final, a equipe de Fortaleza se fechou na defesa. Mas o Atlético, mesmo com três atacantes em campo - o técnico Tite tirou o estreante lateral-direito Evanílson para entrada de Quirino -, ameaçava pouco. Quando a torcida atleticana ensaiava um coro de "timinho" no Mineirão, o atacante Fábio Júnior empatou a partida, aos 37 minutos, livrando o Atlético da derrota em casa. "No final, dos males o menor", disse o goleiro Danrlei. "Eles se fecharam muito bem. Batalhamos e conseguimos empatar. Não é um bom resultado para a gente, mas não tem nada perdido", afirmou o meia Rodrigo Fabri.