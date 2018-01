Atlético e Cruzeiro empatam em 1 a 1 Diante de mais de 70 mil pagantes, Atlético-MG e Cruzeiro empataram em 1 a 1 hoje à tarde, no Mineirão, pela sétima rodada da Copa Sul-Minas. Com o resultado, a equipe celeste manteve sua invencibilidade na temporada e na competição regional. O Cruzeiro agora soma 17 pontos e o Atlético, que vinha de duas vitórias consecutivas, chegou aos nove pontos. Edgar e Edílson marcaram os gols do jogo. Num primeiro tempo bastante equilibrado, destaque para os goleiros que, com duas belas defesas, evitaram os gols dos adversários. Aos 20 minutos, Velloso salvou com o pé, em cima da linha, uma cabeçada à "queima-roupa" do zagueiro Luisão. Nove minutos depois foi a vez de Jefferson evitar o gol do centroavante atleticano Guilherme, que também tentou de cabeça. Os dois times voltaram com mais disposição ofensiva no segundo tempo. O Cruzeiro baseava em Edílson suas ações ofensivas, enquanto o Galo buscava surpreender o adversário em rápidos contra-ataques. O Capetinha celeste infernizava a defesa atleticana quando, aos 17 minutos, o time de Levir Culpi abriu o placar. O volante Djair disparou um forte chute numa cobrança de falta. O zagueiro Edgar desviou a trajetória da bola e fez 1 a 0 para o Atlético. A equipe de Marco Aurélio, no entanto, não se abalou e chegou ao empate, sete minutos depois. Após uma grande jogada de Lúcio pela esquerda, Edílson igualou o marcador.