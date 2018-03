Atlético e Cruzeiro garantem vaga em Minas Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro asseguraram neste domingo, antecipadamente, presença nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Galo goleou o Mamoré, por 4 a 0, no Mineirão, vitória que o manteve na liderança do Estadual, com 25 pontos em 12 partidas. Faltando uma rodada para o término da primeira fase, o time de Paulo Bonamigo é seguido de perto pelo América, que tem 24, e neste domingo também garantiu sua classificação ao vencer o Valério, no Independência, por 2 a 0. O Cruzeiro, de virada, derrotou o Tupi, em Juiz de Fora, por 2 a 1, e pulou para a terceira colocação, com 23 pontos, conquistando também um lugar nas semifinais. Guarani e Caldense disputam a última vaga no próximo domingo. No jogo do Mineirão, o time de Patos de Minas não ofereceu a menor resistência à equipe alvinegra, que não precisou forçar muito para abrir uma vantagem confortável no primeiro tempo. Aos três minutos, o armador Renato cruzou rasteiro da direita para o atacante Wagner, que fez 1 a 0. O segundo gol nasceu de um cruzamento da esquerda do lateral Michel, que Alex Mineiro escorou com oportunismo, aos 21 minutos. Na etapa final, o Atlético manteve o ritmo e os atacantes voltaram a marcar. Em outra assistência de Michel, aos 24 minutos, Wagner fez 3 a 0. Três minutos depois, Alex Mineiro acertou um chute cruzado da entrada da área adversária e fechou a goleada. Com a derrota, o Mamoré permanece com dez pontos ganhos em 11 partidas e está bastante ameaçado de ser rebaixado para o Módulo II do Mineiro. Rodada - Com gols da dupla de ataque Fred - que assumiu a artilharia isolada da competição, com 11 gols, um a mais que o meia Alex, do Cruzeiro - e Reinaldo, o América fez o suficiente para vencer o Valério em casa. Já o Cruzeiro enfrentou muitas dificuldades no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. O Tupi abriu o placar no primeiro tempo, com Denílson, aos 37 minutos. O time do técnico Paulo César Gusmão só conseguiu empatar aos 22 minutos da etapa final, com um gol do lateral-esquerdo Leandro. A vitória veio em um gol contra marcado pelo zagueiro Marcelino, aos 33 minutos, que o árbitro anotou para o atacante celeste Lima. Outros resultados da rodada: URT 2 x 1 Caldense; Ipatinga 1 x 1 Villa Nova; Guarani 1 x 1 Uberaba. Ficha Técnica: Atlético-MG 4 x 0 Mamoré