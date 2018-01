Atlético e Cruzeiro jogam no Mineiro Atlético-MG e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Mineiro. Enquanto o Cruzeiro tenta manter a vantagem sobre o adversário, o Atlético busca mais três pontos e torce por um novo tropeço do rival para continuar na luta pelo título do Estadual. O Alvinegro, que está em terceiro lugar com 13 pontos ganhos em seis partidas, enfrenta a Caldense, às 20h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas. A equipe da casa tem oito pontos em seis jogos e está em nono lugar na classificação. Uma vitória deixará o Atlético na vice-liderança da competição. Líder isolado do Mineiro com 19 pontos em sete partidas, o Cruzeiro recebe o Mamoré - vice-lanterna, com quatro pontos em sete jogos - no Mineirão, também às 20h30. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo vem de um empate, domingo, contra Rio Branco, em Andradas, resultado que deu sobrevida aos adversários. ?Nós temos três pontos de vantagem por pontos perdidos sobre o Atlético, mas temos de melhorar em relação às duas últimas atuações", disse o treinador, que pode fazer mudanças na equipe, escalando Marcelo Ramos ou Aristizábal no ataque, no lugar de Mota. Para buscar a reabilitação, o Cruzeiro terá o importante reforço do meia Alex, que, com dores no joelho esquerdo, foi poupado do último jogo. No Atlético-MG, o técnico Celso Roth será obrigado novamente a mexer no time que venceu o Mamoré, no fim de semana. Cicinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, é o desfalque na lateral-direita, posição que será ocupada por Alex. O atacante Kim, que cumpriu suspensão no último jogo, deverá retornar no lugar de Alessandro. No meio-campo, Juninho, Ferrugem e Cleison disputam duas vagas. A estréia de Scheidt, que chegou a ser cogitada, foi descartada e a zaga continuará sendo formada por Neguete e André Luiz.